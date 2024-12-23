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Быконева Евгения Яковлева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Быконева Евгения Яковлева
Пол
жен
Возраст (лет)
50
Год рождения вычисленный
1792
Родственная связь
глава
Номер семьи
214
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 43 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 214
01 | Быконева Евгения Яковлева: 50 лет | Крестьяне - глава |
02 | Быконь Петр: 21 год | Крестьяне - Сын главы [1] |
03 | Быконь Пелагия: 15 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
Комментарий наборщика
Крестьяне помещика титулярного советника Василия Василиева Тарнавского, вдова
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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