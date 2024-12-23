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Быконь Матрона Терентиева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Быконь Матрона Терентиева
Пол
жен
Возраст (лет)
54
Год рождения вычисленный
1788
Родственная связь
Жена Михаила [4]
Номер семьи
212
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 43 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 212
01 | Быконь Петр Никифоров: 29 лет | Крестьяне - глава |
02 | Быконь Анна Петрова: 27 лет | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Быконь Наум Петров: 3 года | Крестьяне - Сын главы [1] |
04 | Быконь Михаил Никифоров: 54 года | Крестьяне - Брат главы [1] |
05 | Быконь Матрона Терентиева: 54 года | Крестьяне - Жена Михаила [4] |
06 | Быконь Мария Михаилова: 14 лет | Крестьяне - Дочь Михаила [4] |
07 | Быконь Яков Михаилов: 11 лет | Крестьяне - Сын Михаила [4] |
08 | Быконь Онисим Михаилов: 6 лет | Крестьяне - Сын Михаила [4] |
Комментарий наборщика
Крестьяне помещика титулярного советника Василия Василиева Тарнавского
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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