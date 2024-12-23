Быконь Матрона Терентиева
Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Быконь Матрона Терентиева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 54
- Год рождения вычисленный
- 1788
- Родственная связь
- Жена Михаила [4]
- Номер семьи
- 212
- Номер в семье
- 5
- Сословие
- Крестьяне
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 43 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 212
01 | Быконь Петр Никифоров: 29 лет | Крестьяне - глава |
02 | Быконь Анна Петрова: 27 лет | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Быконь Наум Петров: 3 года | Крестьяне - Сын главы [1] |
04 | Быконь Михаил Никифоров: 54 года | Крестьяне - Брат главы [1] |
05 | Быконь Матрона Терентиева: 54 года | Крестьяне - Жена Михаила [4] |
06 | Быконь Мария Михаилова: 14 лет | Крестьяне - Дочь Михаила [4] |
07 | Быконь Яков Михаилов: 11 лет | Крестьяне - Сын Михаила [4] |
08 | Быконь Онисим Михаилов: 6 лет | Крестьяне - Сын Михаила [4] |
- Комментарий наборщика
- Крестьяне помещика титулярного советника Василия Василиева Тарнавского
- Показать всех упомянутых в записи
- Перейти
- Источник
- Индексация данных проведена Никитой Харченко
Страницы, связанные с этой записью
- ЛюдиЛюди
Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.