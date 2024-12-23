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Быконь Савва Яковлев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Быконь Савва Яковлев
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1839
Родственная связь
Сын Якова [2]
Номер семьи
211
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 43 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 211
01 | Быконь Никифор Данилов: 96 лет | Крестьяне - глава |
02 | Быконь Яков Самойлов : 27 лет | Крестьяне - Не указано |
03 | Быконь Мелания Прокофиева: 25 лет | Крестьяне - Жена Якова [2] |
04 | Быконь Трофим Яковлев: 6 лет | Крестьяне - Сын Якова [2] |
05 | Быконь Савва Яковлев: 3 года | Крестьяне - Сын Якова [2] |
06 | Быконь Павел Яковлев: 3 года | Крестьяне - Сын Якова [2] |
Комментарий наборщика
Крестьяне помещика титулярного советника Василия Василиева Тарнавского
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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