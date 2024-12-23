Быконь Самойло Никифоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБыконь Самойло Никифоров

Быконь Самойло Никифоров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Быконь Самойло Никифоров
Пол
муж
Возраст (лет)
59
Год рождения вычисленный
1783
Родственная связь
глава
Номер семьи
209
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 43
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 209
01 | Быконь Самойло Никифоров: 59 лет | Крестьяне - глава |
02 | Быконь Екатерина Иванова: 44 года | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Быконь Иван Самойлов: 21 год | Крестьяне - Сын главы [1] |
04 | Быконь Яков Самойлов : 15 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
05 | Быконь Матрона Самойлова : 8 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
06 | Быконь Арсений Самойлов: 6 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
Комментарий наборщика
Крестьяне помещика титулярного советника Василия Василиева Тарнавского
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.