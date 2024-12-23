Шпак Гордий Павлов
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Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Шпак Гордий Павлов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 7
- Год рождения вычисленный
- 1835
- Родственная связь
- Сын Павла [8]
- Номер семьи
- 208
- Номер в семье
- 10
- Сословие
- Крестьяне
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 42 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 208
01 | Шпак Андрей Иванов: 45 лет | Крестьяне - глава |
02 | Шпак Дария Данилова: 44 года | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Шпак Анна Андреева: 17 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
04 | Шпак Стефанида Андреева: 15 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
05 | Шпак Агрипина Андреева: 7 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
06 | Шпак Ксения Андреева: 5 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
07 | Шпак Яков Андреев: 4 года | Крестьяне - Сын главы [1] |
08 | Шпак Павел Иванов: 39 лет | Крестьяне - Брат главы [1] |
09 | Шпак Пелагия Никифорова: 35 лет | Крестьяне - Жена Павла [8] |
10 | Шпак Гордий Павлов: 7 лет | Крестьяне - Сын Павла [8] |
11 | Шпак Фекла Павлова: 5 лет | Крестьяне - Дочь Павла [8] |
12 | Шпак Деомид Павлов: 3 года | Крестьяне - Сын Павла [8] |
13 | Шпак Иван Павлов: 1 год | Крестьяне - Сын главы [8] |
14 | Шпак Петр Иванов: 37 лет | Крестьяне - Брат главы [1] |
15 | Шпак Мария Максимова: 34 года | Крестьяне - Жена Петра [14] |
16 | Шпак Никита Петров: 13 лет | Крестьяне - Сын Петра [14] |
17 | Шпак Параскева Петрова: 12 лет | Крестьяне - Дочь Петра [14] |
18 | Шпак Карп Петров: 4 года | Крестьяне - Сын Петра [14] |
19 | Шпак Ирина Петрова: 2 года | Крестьяне - Дочь Петра [14] |
- Комментарий наборщика
- Крестьяне помещика титулярного советника Василия Василиева Тарнавского
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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