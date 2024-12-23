Шпак Димитрий Андреев — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиШпак Димитрий Андреев

Шпак Димитрий Андреев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Шпак Димитрий Андреев
Пол
муж
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1838
Родственная связь
Сын Андрея [4]
Номер семьи
207
Номер в семье
6
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 42 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 207
01 | Шпак Иван Иванов: 70 лет | Крестьяне - глава |
02 | Шпак Татияна Артемова: 62 года | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Шпак Матрона Иванова: 22 года | Крестьяне - Дочь главы [1] |
04 | Шпак Андрей Иванов: 27 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
05 | Шпак Анастасия Игнатова: 24 года | Крестьяне - Жена Андрея [4] |
06 | Шпак Димитрий Андреев: 4 года | Крестьяне - Сын Андрея [4] |
Комментарий наборщика
Крестьяне помещика титулярного советника Василия Василиева Тарнавского
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.