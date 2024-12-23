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Шпак Матрона Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Шпак Матрона Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
22
Год рождения вычисленный
1820
Родственная связь
Дочь главы [1]
Номер семьи
207
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 42 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 207
01 | Шпак Иван Иванов: 70 лет | Крестьяне - глава |
02 | Шпак Татияна Артемова: 62 года | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Шпак Матрона Иванова: 22 года | Крестьяне - Дочь главы [1] |
04 | Шпак Андрей Иванов: 27 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
05 | Шпак Анастасия Игнатова: 24 года | Крестьяне - Жена Андрея [4] |
06 | Шпак Димитрий Андреев: 4 года | Крестьяне - Сын Андрея [4] |
Комментарий наборщика
Крестьяне помещика титулярного советника Василия Василиева Тарнавского
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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