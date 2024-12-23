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Босак Евграф Мойсеев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Босак Евграф Мойсеев
Пол
муж
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1838
Родственная связь
Сын Мойсея [2]
Номер семьи
206
Номер в семье
6
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 42 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 206
01 | Босакова Мария Петрова: 62 года | Крестьяне - глава |
02 | Босак Мойсей Николаев: 40 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
03 | Босак Мария Емелианова: 35 лет | Крестьяне - Жена Мойсея [2] |
04 | Босак Мария Мойсеева: 14 лет | Крестьяне - Дочь Мойсея [2] |
05 | Босак Мелания Мойсеева: 9 лет | Крестьяне - Дочь Мойсея [2] |
06 | Босак Евграф Мойсеев: 4 года | Крестьяне - Сын Мойсея [2] |
Комментарий наборщика
Крестьяне помещика титулярного советника Василия Василиева Тарнавского
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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