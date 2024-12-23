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Близнюк Иван Максимов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Близнюк Иван Максимов
Пол
муж
Возраст (лет)
33
Год рождения вычисленный
1809
Родственная связь
глава
Номер семьи
205
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 42
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 205
01 | Близнюк Иван Максимов: 33 года | Крестьяне - глава |
02 | Близнюк Мария Петрова: 28 лет | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Близнюк Анна Иванова: 14 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
04 | Близнюк Григорий Иванов: 12 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
05 | Близнюк Павел Иванов : 7 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
06 | Близнюк Михаил Иванов: 5 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
07 | Близнюк Карп Иванов: 2 года | Крестьяне - Сын главы [1] |
Комментарий наборщика
Крестьяне помещика титулярного советника Василия Василиева Тарнавского
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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