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Близнюк Карп Василиев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Близнюк Карп Василиев
Пол
муж
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1840
Родственная связь
Сын Василия [3]
Номер семьи
204
Номер в семье
7
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 42
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 204
01 | Близнюк Максим Иванов: 68 лет | Крестьяне - глава |
02 | Близнюк Ксения Иванова: 58 лет | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Близнюк Василий Максимов: 28 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
04 | Близнюк Матрона Федорова: 27 лет | Крестьяне - Жена Василия [3] |
05 | Близнюк Корнилий Василиев: 8 лет | Крестьяне - Сын Василия [3] |
06 | Близнюк Анна Василиева: 6 лет | Крестьяне - Дочь Василия [3] |
07 | Близнюк Карп Василиев: 2 года | Крестьяне - Сын Василия [3] |
Комментарий наборщика
Крестьяне помещика титулярного советника Василия Василиева Тарнавского
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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