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Близнюк Максим Иванов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Близнюк Максим Иванов
Пол
муж
Возраст (лет)
68
Год рождения вычисленный
1774
Родственная связь
глава
Номер семьи
204
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 42
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 204
01 | Близнюк Максим Иванов: 68 лет | Крестьяне - глава |
02 | Близнюк Ксения Иванова: 58 лет | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Близнюк Василий Максимов: 28 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
04 | Близнюк Матрона Федорова: 27 лет | Крестьяне - Жена Василия [3] |
05 | Близнюк Корнилий Василиев: 8 лет | Крестьяне - Сын Василия [3] |
06 | Близнюк Анна Василиева: 6 лет | Крестьяне - Дочь Василия [3] |
07 | Близнюк Карп Василиев: 2 года | Крестьяне - Сын Василия [3] |
Комментарий наборщика
Крестьяне помещика титулярного советника Василия Василиева Тарнавского
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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