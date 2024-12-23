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Кияшенко Афанасий Михаилов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Кияшенко Афанасий Михаилов
Пол
муж
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1836
Родственная связь
Сын Михаила [4]
Номер семьи
203
Номер в семье
6
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 42
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 203
01 | Кияшенко Трофим Павлов: 52 года | Крестьяне - глава |
02 | Кияшенко Феодосия Павлова: 49 лет | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Кияшенко Татияна Трофимова: 12 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
04 | Кияшенко Михаил Трофимов: 24 года | Крестьяне - Сын главы [1] |
05 | Кияшенко Мария Максимова: 23 года | Крестьяне - Жена Михаила [4] |
06 | Кияшенко Афанасий Михаилов: 6 лет | Крестьяне - Сын Михаила [4] |
07 | Кияшенко Феодот Михаилов: 4 года | Крестьяне - Сын Михаила [4] |
Комментарий наборщика
Крестьяне помещика титулярного советника Василия Василиева Тарнавского
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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