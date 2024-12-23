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Бозыло Никифор Федоров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Бозыло Никифор Федоров
Пол
муж
Возраст (лет)
12
Год рождения вычисленный
1830
Родственная связь
Сын главы [1]
Номер семьи
202
Номер в семье
4
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 41 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 202
01 | Бозыло Федор Иванов: 44 года | Крестьяне - глава |
02 | Бозыло Мария Григориева: 38 лет | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Бозыло Пелагия Федорова: 19 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
04 | Бозыло Никифор Федоров: 12 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
05 | Бозыло Константин Федоров: 10 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
06 | Бозыло Анна Федорова: 7 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
Комментарий наборщика
Крестьяне помещика титулярного советника Василия Василиева Тарнавского
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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