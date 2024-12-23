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Бриненко Евфросиния Петрова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Бриненко Евфросиния Петрова
Пол
жен
Возраст (лет)
7
Год рождения вычисленный
1835
Родственная связь
Дочь главы [1]
Номер семьи
198а
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 41
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 198а
01 | Бриненко Петр Яковлев: 31 год | Крестьяне - глава |
02 | Бриненко Евдокия Антонова: 29 лет | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Бриненко Николай Петров: 13 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
04 | Бриненко Даниил Петров: 9 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
05 | Бриненко Евфросиния Петрова: 7 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
06 | Бриненко Яков Петров: 5 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
07 | Бриненко Александра Петрова: 1 год | Крестьяне - Дочь главы [1] |
Комментарий наборщика
Крестьяне помещика титулярного советника Василия Василиева Тарнавского
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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