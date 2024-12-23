Бриненко Евдокия Антонова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБриненко Евдокия Антонова

Бриненко Евдокия Антонова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Бриненко Евдокия Антонова
Пол
жен
Возраст (лет)
29
Год рождения вычисленный
1813
Родственная связь
Жена главы [1]
Номер семьи
198а
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 41
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 198а
01 | Бриненко Петр Яковлев: 31 год | Крестьяне - глава |
02 | Бриненко Евдокия Антонова: 29 лет | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Бриненко Николай Петров: 13 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
04 | Бриненко Даниил Петров: 9 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
05 | Бриненко Евфросиния Петрова: 7 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
06 | Бриненко Яков Петров: 5 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
07 | Бриненко Александра Петрова: 1 год | Крестьяне - Дочь главы [1] |
Комментарий наборщика
Крестьяне помещика титулярного советника Василия Василиева Тарнавского
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.