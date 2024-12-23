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Калюжний Иван Андреев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Калюжний Иван Андреев
Пол
муж
Возраст (лет)
51
Год рождения вычисленный
1791
Родственная связь
глава
Номер семьи
196б
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 40 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 196б
01 | Калюжний Иван Андреев: 51 год | Крестьяне - глава |
02 | Калюжна Анна Андреева: 41 год | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Калюжна Дария Иванова: 19 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
Комментарий наборщика
Крестьяне отставного майора Мафея Алексеева Драникова
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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