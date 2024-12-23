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Редко Харитина Емелианова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Редко Харитина Емелианова
Пол
жен
Возраст (лет)
14
Год рождения вычисленный
1828
Родственная связь
Дочь главы [1]
Номер семьи
194б
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 40
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 194б
01 | Редко Емелиан Григориев: 55 лет | Крестьяне - глава |
02 | Редко Зеновия Федорова: 52 года | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Редко Харитина Емелианова: 14 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
Комментарий наборщика
Крестьяне отставного майора Мафея Алексеева Драникова
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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