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Савян Анна Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Савян Анна Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
25
Год рождения вычисленный
1817
Родственная связь
Жена главы [1]
Номер семьи
194а
Номер в семье
2
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 40
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 194а
01 | Савян Иван Иванов: 24 года | Крестьяне - глава |
02 | Савян Анна Иванова: 25 лет | Крестьяне - Жена главы [1] |
Комментарий наборщика
Крестьяне отставного майора Мафея Алексеева Драникова
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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