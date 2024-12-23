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Савян Христина Антонова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Савян Христина Антонова
Пол
жен
Возраст (лет)
4
Год рождения вычисленный
1838
Родственная связь
Дочь главы [9]
Номер семьи
193
Номер в семье
14
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 40
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 193
01 | Савян Димитрий Яковлев: 57 лет | Крестьяне - глава |
02 | Савян Параскева Иванова: 30 лет | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Савян Анна Димитриева: 22 года | Крестьяне - Дочь главы [1] |
04 | Савян Николай Димитриев: 19 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
05 | Савян Мария Димитриева: 14 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
06 | Савян Прокопий Димитриев: 7 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
07 | Савян Ирина Димитриева: 5 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
08 | Савян Мокрина Димитриева: 3 года | Крестьяне - Дочь главы [1] |
09 | Савян Антон Яковлев: 48 лет | Крестьяне - Брат главы [1] |
10 | Савян Анна Федорова: 43 года | Крестьяне - Жена Антона [9] |
11 | Савян Андрей Антонов: 23 года | Крестьяне - Сын Антона [9] |
12 | Савян Анна Антонова: 16 лет | Крестьяне - Дочь Антона [9] |
13 | Савян Василий Антонов: 12 лет | Крестьяне - Сын Антона [9] |
14 | Савян Христина Антонова: 4 года | Крестьяне - Дочь главы [9] |
Комментарий наборщика
Крестьяне отставного майора Мафея Алексеева Драникова
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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