Савян Мокрина Димитриева
Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Савян Мокрина Димитриева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 3
- Год рождения вычисленный
- 1839
- Родственная связь
- Дочь главы [1]
- Номер семьи
- 193
- Номер в семье
- 8
- Сословие
- Крестьяне
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 39 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 193
01 | Савян Димитрий Яковлев: 57 лет | Крестьяне - глава |
02 | Савян Параскева Иванова: 30 лет | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Савян Анна Димитриева: 22 года | Крестьяне - Дочь главы [1] |
04 | Савян Николай Димитриев: 19 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
05 | Савян Мария Димитриева: 14 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
06 | Савян Прокопий Димитриев: 7 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
07 | Савян Ирина Димитриева: 5 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
08 | Савян Мокрина Димитриева: 3 года | Крестьяне - Дочь главы [1] |
09 | Савян Антон Яковлев: 48 лет | Крестьяне - Брат главы [1] |
10 | Савян Анна Федорова: 43 года | Крестьяне - Жена Антона [9] |
11 | Савян Андрей Антонов: 23 года | Крестьяне - Сын Антона [9] |
12 | Савян Анна Антонова: 16 лет | Крестьяне - Дочь Антона [9] |
13 | Савян Василий Антонов: 12 лет | Крестьяне - Сын Антона [9] |
14 | Савян Христина Антонова: 4 года | Крестьяне - Дочь главы [9] |
- Комментарий наборщика
- Крестьяне отставного майора Мафея Алексеева Драникова
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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