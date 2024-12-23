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Савян Димитрий Яковлев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Савян Димитрий Яковлев
Пол
муж
Возраст (лет)
57
Год рождения вычисленный
1785
Родственная связь
глава
Номер семьи
193
Номер в семье
1
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 39 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 193
01 | Савян Димитрий Яковлев: 57 лет | Крестьяне - глава |
02 | Савян Параскева Иванова: 30 лет | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Савян Анна Димитриева: 22 года | Крестьяне - Дочь главы [1] |
04 | Савян Николай Димитриев: 19 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
05 | Савян Мария Димитриева: 14 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
06 | Савян Прокопий Димитриев: 7 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
07 | Савян Ирина Димитриева: 5 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
08 | Савян Мокрина Димитриева: 3 года | Крестьяне - Дочь главы [1] |
09 | Савян Антон Яковлев: 48 лет | Крестьяне - Брат главы [1] |
10 | Савян Анна Федорова: 43 года | Крестьяне - Жена Антона [9] |
11 | Савян Андрей Антонов: 23 года | Крестьяне - Сын Антона [9] |
12 | Савян Анна Антонова: 16 лет | Крестьяне - Дочь Антона [9] |
13 | Савян Василий Антонов: 12 лет | Крестьяне - Сын Антона [9] |
14 | Савян Христина Антонова: 4 года | Крестьяне - Дочь главы [9] |
Комментарий наборщика
Крестьяне отставного майора Мафея Алексеева Драникова
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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