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Калюжна Мария Александрова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Калюжна Мария Александрова
Пол
жен
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1839
Родственная связь
Дочь главы [1]
Номер семьи
192
Номер в семье
5
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 39 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 192
01 | Калюжний Александр Андреев: 40 лет | Крестьяне - глава |
02 | Калюжна Гликерия Прокопиева: 34 года | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Калюжна Екатерина Александрова: 11 лет | Крестьяне - Дочь главы [1] |
04 | Калюжний Антоний Александров: 6 лет | Крестьяне - Сын главы [1] |
05 | Калюжна Мария Александрова: 3 года | Крестьяне - Дочь главы [1] |
06 | Калюжна Надежда Александрова: 1 год | Крестьяне - Дочь главы [1] |
Комментарий наборщика
Крестьяне отставного майора Мафея Алексеева Драникова
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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