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Ивахненко Лукия Харитонова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Ивахненко Лукия Харитонова
Пол
муж
Возраст (лет)
1
Год рождения вычисленный
1841
Родственная связь
Дочь главы [1]
Номер семьи
190
Номер в семье
3
Сословие
Крестьяне
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 39
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 190
01 | Ивахненко Харитон Николаев: 21 год | Крестьяне - глава |
02 | Ивахненко Мария Терентиева: 28 лет | Крестьяне - Жена главы [1] |
03 | Ивахненко Лукия Харитонова: 1 год | Крестьяне - Дочь главы [1] |
Комментарий наборщика
Крестьяне священника Всеволода Василиева Билинского
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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