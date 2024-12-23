Андреенко Анна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАндреенко Анна

Андреенко Анна

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Андреенко Анна
Пол
жен
Возраст (лет)
12
Год рождения вычисленный
1830
Родственная связь
Дочь главы [1]
Номер семьи
187а
Номер в семье
3
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 38 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 187а
01 | Андреенкова Ирина Данилова: 47 лет | Козаки - глава |
02 | Андреенко Петр: 14 лет | Козаки - Сын главы [1] |
03 | Андреенко Анна: 12 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Андреенко Василий: 5 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Андреенко Наум: 3 года | Козаки - Сын главы [1] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.