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Ничипоренко Марфа Герасимова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Ничипоренко Марфа Герасимова
Пол
жен
Возраст (лет)
2
Год рождения вычисленный
1840
Родственная связь
Дочь Герасима [3]
Номер семьи
187
Номер в семье
7
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 38 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 187
01 | Ничипоренко Никита Иванов: 59 лет | Козаки - глава |
02 | Ничипоренко Матрона Василиева: 56 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Ничипоренко Герасим Никитин: 29 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Ничипоренко Дария Максимова: 29 лет | Козаки - Жена Герасима [3] |
05 | Ничипоренко Мария Герасимова: 8 лет | Козаки - Дочь Герасима [3] |
06 | Ничипоренко Евдокия Герасимова: 6 лет | Козаки - Дочь Герасима [3] |
07 | Ничипоренко Марфа Герасимова: 2 года | Козаки - Дочь Герасима [3] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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