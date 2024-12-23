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Рудик Тимофей Андреев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Рудик Тимофей Андреев
Пол
муж
Возраст (лет)
18
Год рождения вычисленный
1824
Родственная связь
Сын главы [1]
Номер семьи
183
Номер в семье
3
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 37 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 183
01 | Рудик Андрей Федоров: 56 лет | Козаки - глава |
02 | Рудик Анна Афанасиева: 53 года | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Рудик Тимофей Андреев: 18 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Рудик София Андреева: 15 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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