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Дедик Параскева Фомина

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Дедик Параскева Фомина
Пол
жен
Возраст (лет)
14
Год рождения вычисленный
1828
Родственная связь
Дочь главы [1]
Номер семьи
182б
Номер в семье
3
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 37 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 182б
01 | Дедик Фома Корнилиев: 38 лет | Козаки - глава |
02 | Дедик Евфросиния Федорова: 30 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Дедик Параскева Фомина: 14 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Дедик Афанасий Фомин: 11 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Дедик Ирина Фомина: 5 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
06 | Дедик Митрофан Фомин: 3 года | Козаки - Сын главы [1] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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