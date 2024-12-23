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Шматкова Параскева Иванова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Шматкова Параскева Иванова
Пол
жен
Возраст (лет)
64
Год рождения вычисленный
1778
Родственная связь
глава
Номер семьи
182
Номер в семье
1
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 37
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 182
01 | Шматкова Параскева Иванова: 64 года | Козаки - глава |
02 | Шматко Димитрий Данилов: 41 год | Козаки - Сын главы [1] |
03 | Шматко Параскева Павлова: 38 лет | Козаки - Жена Димитрия [2] |
04 | Шматко Евдокия Димитриева: 13 лет | Козаки - Дочь Димитрия [2] |
05 | Шматко Артем Димитриев: 11 лет | Козаки - Сын Димитрия [2] |
Комментарий наборщика
Вдова
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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