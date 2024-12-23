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Дыкая Улияна Евфимова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Дыкая Улияна Евфимова
Пол
жен
Возраст (лет)
10
Год рождения вычисленный
1832
Родственная связь
Дочь главы [1]
Номер семьи
180
Номер в семье
4
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 36 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 180
01 | Дыкий Евфим Кирилов: 41 год | Козаки - глава |
02 | Дыкая Екатерина Петрова: 40 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Дыкая Мария Евфимова: 12 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Дыкая Улияна Евфимова: 10 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Дыкий Захарий Евфимов: 2 года | Козаки - Сын главы [1] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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