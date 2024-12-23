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Даценко Иван Павлов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Даценко Иван Павлов
Пол
муж
Возраст (лет)
22
Год рождения вычисленный
1820
Родственная связь
Сын главы [1]
Номер семьи
178б
Номер в семье
3
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 36 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 178б
01 | Даценко Павел Герасимов: 55 лет | Козаки - глава |
02 | Даценко Домникия Трофимова: 48 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Даценко Иван Павлов: 22 года | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Даценко Надежда Павлова: 15 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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