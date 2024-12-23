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Евтушенкова Татияна Михаилова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Евтушенкова Татияна Михаилова
Пол
жен
Возраст (лет)
44
Год рождения вычисленный
1798
Родственная связь
глава
Номер семьи
175а
Номер в семье
1
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 35 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 175а
01 | Евтушенкова Татияна Михаилова: 44 года | Козаки - глава |
Комментарий наборщика
Вдова
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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