Мирон Михаил Даниилов
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Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Мирон Михаил Даниилов
- Пол
- муж
- Возраст (лет)
- 11
- Год рождения вычисленный
- 1831
- Родственная связь
- Сын главы [1]
- Номер семьи
- 174б
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- Козаки
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 35 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 174б
01 | Мирон Даниил Иосифов: 45 лет | Козаки - глава |
02 | Мирон Евфросиния Григориева: 41 год | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Мирон Татияна Даниилова: 14 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Мирон Михаил Даниилов: 11 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Мирон Сидор Даниилов: 8 лет | Козаки - Сын главы [1] |
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