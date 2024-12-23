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Мирон Евфросиния Григориева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Мирон Евфросиния Григориева
Пол
жен
Возраст (лет)
41
Год рождения вычисленный
1801
Родственная связь
Жена главы [1]
Номер семьи
174б
Номер в семье
2
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 35 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 174б
01 | Мирон Даниил Иосифов: 45 лет | Козаки - глава |
02 | Мирон Евфросиния Григориева: 41 год | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Мирон Татияна Даниилова: 14 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Мирон Михаил Даниилов: 11 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Мирон Сидор Даниилов: 8 лет | Козаки - Сын главы [1] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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