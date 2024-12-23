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Мирон Косма Никитин

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Мирон Косма Никитин
Пол
муж
Возраст (лет)
14
Год рождения вычисленный
1828
Родственная связь
Сын главы [1]
Номер семьи
174
Номер в семье
3
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 35
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 174
01 | Мирон Никита Савин: 40 лет | Козаки - глава |
02 | Мирон Евфросиния Петрова: 38 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Мирон Косма Никитин: 14 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Мирон Кирило Никитин: 8 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Мирон Никита Никитин: 4 года | Козаки - Сын главы [1] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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