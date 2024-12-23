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Нечай Фекла Николаева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Нечай Фекла Николаева
Пол
жен
Возраст (лет)
8
Год рождения вычисленный
1834
Родственная связь
Дочь Николая [2]
Номер семьи
173
Номер в семье
5
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 35
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 173
01 | Нечаева Васса Иванова: 68 лет | Козаки - глава |
02 | Нечай Николай Яковлев: 40 лет | Козаки - Сын главы [1] |
03 | Нечай Параскева Стефанова: 21 год | Козаки - Жена Николая [2] |
04 | Нечай Иларион Николаев: 11 лет | Козаки - Сын Николая [2] |
05 | Нечай Фекла Николаева: 8 лет | Козаки - Дочь Николая [2] |
06 | Нечай Захарий Николаев: 5 лет | Козаки - Сын главы [2] |
07 | Нечай Тарасий Николаев: 2 года | Козаки - Сын главы [2] |
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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