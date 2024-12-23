Евтушенкова Евфросиния Федорова
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Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Евтушенкова Евфросиния Федорова
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 57
- Год рождения вычисленный
- 1785
- Родственная связь
- глава
- Номер семьи
- 172
- Номер в семье
- 1
- Сословие
- Козаки
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 35
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 172
01 | Евтушенкова Евфросиния Федорова: 57 лет | Козаки - глава |
02 | Евтушенко Григорий Терентиев: 25 лет | Козаки - Сын главы [1] |
03 | Евтушенко Варвара Семенова: 24 года | Козаки - Жена Григория [2] |
04 | Евтушенко Лаврентий Григориев: 3 года | Козаки - Сын Григория [2] |
- Комментарий наборщика
- Вдова
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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