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Нечай Улияна Григориева

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Нечай Улияна Григориева
Пол
жен
Возраст (лет)
19
Год рождения вычисленный
1823
Родственная связь
Жена Григория [4]
Номер семьи
170б
Номер в семье
5
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 34 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 170б
01 | Нечаева Анна Емелианова: 52 года | Козаки - глава |
02 | Нечай Мария: 17 лет | Козаки - Дочь главы |
03 | Нечай Василий: 14 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Нечай Григорий Якимов: 27 лет | Козаки - Не указано |
05 | Нечай Улияна Григориева: 19 лет | Козаки - Жена Григория [4] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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