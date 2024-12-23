Москаленко Мария Корнилиева
Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Москаленко Мария Корнилиева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 19
- Год рождения вычисленный
- 1823
- Родственная связь
- Дочь главы [1]
- Номер семьи
- 169б
- Номер в семье
- 4
- Сословие
- Козаки
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 34 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 169б
01 | Москаленко Корнилий Андреев: 50 лет | Козаки - глава |
02 | Москаленко Улияна Онисимова: 49 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Москаленко Пелагия Корнилиева: 23 года | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Москаленко Мария Корнилиева: 19 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Москаленко Мария Корнилиева: 17 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
06 | Москаленко Харитина Корнилиева: 8 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
07 | Москаленко Михаил Корнилиев: 25 лет | Козаки - Сын главы [1] |
08 | Москаленко Агрипина Герасимова: 20 лет | Козаки - Жена Михаила [7] |
09 | Москаленко Евдокия Михаилова: 1 год | Козаки - Дочь Михаила [7] |
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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