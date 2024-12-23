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Москаленко Улияна Онисимова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Москаленко Улияна Онисимова
Пол
жен
Возраст (лет)
49
Год рождения вычисленный
1793
Родственная связь
Жена главы [1]
Номер семьи
169б
Номер в семье
2
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 34
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 169б
01 | Москаленко Корнилий Андреев: 50 лет | Козаки - глава |
02 | Москаленко Улияна Онисимова: 49 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Москаленко Пелагия Корнилиева: 23 года | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Москаленко Мария Корнилиева: 19 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Москаленко Мария Корнилиева: 17 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
06 | Москаленко Харитина Корнилиева: 8 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
07 | Москаленко Михаил Корнилиев: 25 лет | Козаки - Сын главы [1] |
08 | Москаленко Агрипина Герасимова: 20 лет | Козаки - Жена Михаила [7] |
09 | Москаленко Евдокия Михаилова: 1 год | Козаки - Дочь Михаила [7] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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