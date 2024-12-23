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Москаленко Мария Петрова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Москаленко Мария Петрова
Пол
жен
Возраст (лет)
49
Год рождения вычисленный
1793
Родственная связь
Жена главы [1]
Номер семьи
168
Номер в семье
2
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 34
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 168
01 | Москаленко Семион Петров: 55 лет | Козаки - глава |
02 | Москаленко Мария Петрова: 49 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Москаленко Петр Семионов: 18 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Москаленко Димитрий Семионов: 14 лет | Козаки - Сын главы [1] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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