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Москаленко Терентий Прокопиев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Москаленко Терентий Прокопиев
Пол
муж
Возраст (лет)
11
Год рождения вычисленный
1831
Родственная связь
Сын главы [1]
Номер семьи
167
Номер в семье
6
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 34
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 167
01 | Москаленко Прокопий Петров: 41 год | Козаки - глава |
02 | Москаленко Мелания Леонтиева: 38 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Москаленко Иван Прокопиев: 17 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Москаленко Наум Прокопиев: 15 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Москаленко Петр Прокопиев: 13 лет | Козаки - Сын главы [1] |
06 | Москаленко Терентий Прокопиев: 11 лет | Козаки - Сын главы [1] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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