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Москаленкова Мария Антонова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Москаленкова Мария Антонова
Пол
жен
Возраст (лет)
52
Год рождения вычисленный
1790
Родственная связь
глава
Номер семьи
166б
Номер в семье
1
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 34
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 166б
01 | Москаленкова Мария Антонова: 52 года | Козаки - глава |
Комментарий наборщика
Вдова
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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