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Москаленкова Ирина Емелианова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Москаленкова Ирина Емелианова
Пол
жен
Возраст (лет)
36
Год рождения вычисленный
1806
Родственная связь
глава
Номер семьи
166а
Номер в семье
1
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 33 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 166а
01 | Москаленкова Ирина Емелианова: 36 лет | Козаки - глава |
02 | Москаленко Мария: 14 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
03 | Москаленко Илия: 12 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Москаленко Федор: 8 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Москаленко Евдокия: 5 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
Комментарий наборщика
Вдова
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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