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Москаленко Мария Емелианова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Москаленко Мария Емелианова
Пол
жен
Возраст (лет)
22
Год рождения вычисленный
1820
Родственная связь
Сестра главы [1]
Номер семьи
165а
Номер в семье
2
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 33 об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 165а
01 | Москаленко Савва Емелианов: 19 лет | Козаки - глава |
02 | Москаленко Мария Емелианова: 22 года | Козаки - Сестра главы [1] |
03 | Москаленко Феодосия Емелианова: 21 год | Козаки - Сестра главы [1] |
04 | Москаленко Параскева Емелианова: 15 лет | Козаки - Сестра главы [1] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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