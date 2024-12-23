Гаврилко Дария Зеновиева
Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
- ФИО
- Гаврилко Дария Зеновиева
- Пол
- жен
- Возраст (лет)
- 9
- Год рождения вычисленный
- 1833
- Родственная связь
- Дочь главы [1]
- Номер семьи
- 164а
- Номер в семье
- 3
- Сословие
- Козаки
- Дата переписи
- 1842
- Губерния
- Полтавская
- Уезд
- Пирятинский
- Волость
- Антоновская
- Место
- с. Антоновка
- Место события
- с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
- Архивный код
- ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 33 об.
- Полная запись переписи
- Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 164а
01 | Гаврилко Зеновий Василиев: 33 года | Козаки - глава |
02 | Гаврилко Матрона Филипова: 32 года | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Гаврилко Дария Зеновиева: 9 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Гаврилко Улияна Зеновиева: 5 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Гаврилко Христина Зеновиева: 3 года | Козаки - Дочь главы [1] |
06 | Гаврилко Яков Василиев: 40 лет | Козаки - Брат главы [1] |
07 | Гаврилко Анна Григориева: 38 лет | Козаки - Жена Якова [6] |
08 | Гаврилко Самуил Яковлев: 15 лет | Козаки - Сын Якова [6] |
09 | Гаврилко Евдокия Яковлева: 7 лет | Козаки - Дочь Якова [6] |
10 | Гаврилко Малахий Яковлев: 4 года | Козаки - Сын Якова [6] |
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- Индексация данных проведена Никитой Харченко
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