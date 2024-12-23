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Гаврилко Зеновий Василиев

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Гаврилко Зеновий Василиев
Пол
муж
Возраст (лет)
33
Год рождения вычисленный
1809
Родственная связь
глава
Номер семьи
164а
Номер в семье
1
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 33
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 164а
01 | Гаврилко Зеновий Василиев: 33 года | Козаки - глава |
02 | Гаврилко Матрона Филипова: 32 года | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Гаврилко Дария Зеновиева: 9 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Гаврилко Улияна Зеновиева: 5 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Гаврилко Христина Зеновиева: 3 года | Козаки - Дочь главы [1] |
06 | Гаврилко Яков Василиев: 40 лет | Козаки - Брат главы [1] |
07 | Гаврилко Анна Григориева: 38 лет | Козаки - Жена Якова [6] |
08 | Гаврилко Самуил Яковлев: 15 лет | Козаки - Сын Якова [6] |
09 | Гаврилко Евдокия Яковлева: 7 лет | Козаки - Дочь Якова [6] |
10 | Гаврилко Малахий Яковлев: 4 года | Козаки - Сын Якова [6] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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