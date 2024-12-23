Якименко Стефан Федоров — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиЯкименко Стефан Федоров

Якименко Стефан Федоров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Якименко Стефан Федоров
Пол
муж
Возраст (лет)
39
Год рождения вычисленный
1803
Родственная связь
глава
Номер семьи
163
Номер в семье
1
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 33
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 163
01 | Якименко Стефан Федоров: 39 лет | Козаки - глава |
02 | Якименко Александра Прохорова: 36 лет | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Якименко Федор Стефанов: 15 лет | Козаки - Сын главы [1] |
04 | Якименко Дионисий Стефанов: 9 лет | Козаки - Сын главы [1] |
05 | Якименко Филип Стефанов: 7 лет | Козаки - Сын главы [1] |
06 | Якименко Стефанида Стефанова: 1 год | Козаки - Дочь главы [1] |
Показать всех упомянутых в записи
Перейти
Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

Страницы, связанные с этой записью

Здесь будет постепенно формироваться список людей, у которых данная запись из справочника указана как источник информации. Если эта запись относится к кому-то из людей, страницы которых вы создали, нажмите кнопку «Добавить человека» и выберите соответствующую страницу.

Мы используем куки для улучшения работы сайта.