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Андрушко Марфа Якимова

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Андрушко Марфа Якимова
Пол
жен
Возраст (лет)
5
Год рождения вычисленный
1837
Родственная связь
Дочь Якима [2]
Номер семьи
162
Номер в семье
6
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 33
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 162
01 | Андрушко Артем Кондратов: 61 год | Козаки - глава |
02 | Андрушко Яким Артемов: 37 лет | Козаки - Сын главы [1] |
03 | Андрушко Татияна Илиина: 37 лет | Козаки - Жена Якима [2] |
04 | Андрушко Иван Якимов: 11 лет | Козаки - Сын Якима [2] |
05 | Андрушко Даниил Якимов: 9 лет | Козаки - Сын Якима [2] |
06 | Андрушко Марфа Якимова: 5 лет | Козаки - Дочь Якима [2] |
07 | Андрушко Параскева Якимова: 3 года | Козаки - Дочь Якима [2] |
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Индексация данных проведена Никитой Харченко

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