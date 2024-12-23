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Онокало Петр Никифоров

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Онокало Петр Никифоров
Пол
муж
Возраст (лет)
3
Год рождения вычисленный
1839
Родственная связь
Сын Никифора [5]
Номер семьи
161
Номер в семье
7
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 32а об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 161
01 | Онокало Петр Емелианов: 47 лет | Козаки - глава |
02 | Онокало Зеновия Игнатова: 44 года | Козаки - Жена главы [1] |
03 | Онокало Мария Петрова: 12 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
04 | Онокало Мария Петрова: 9 лет | Козаки - Дочь главы [1] |
05 | Онокало Никифор Петров: 24 года | Козаки - Сын главы [1] |
06 | Онокало Аккилина Александрова: 23 года | Козаки - Жена Никифора [5] |
07 | Онокало Петр Никифоров: 3 года | Козаки - Сын Никифора [5] |
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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