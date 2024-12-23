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Скрипченко Григорий Гаврилов

Из справочника
Исповедная Роспись с.Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
ФИО
Скрипченко Григорий Гаврилов
Пол
муж
Возраст (лет)
6
Год рождения вычисленный
1836
Родственная связь
Сын Гаврила [2]
Номер семьи
160
Номер в семье
7
Сословие
Козаки
Дата переписи
1842
Губерния
Полтавская
Уезд
Пирятинский
Волость
Антоновская
Место
с. Антоновка
Место события
с. Антоновка, Антоновская вол., Пирятинский у., Полтавская губ.
Архивный код
ГАПО (Полтава): ф.801, оп.1, д.4390, лист: 32а об.
Полная запись переписи
Наименование переписи: Исповедная Роспись с. Антоновка Полтавской губернии на 1842 год
Номер семьи: 160
01 | Скрипченкова Параскева Федорова: 55 лет | Козаки - глава |
02 | Скрипченко Гаврило Иванов: 36 лет | Козаки - Сын главы [1] |
03 | Скрипченко Евдокия Иванова: 28 лет | Козаки - Жена Гаврила [2] |
04 | Скрипченко Улияна Гаврилова: 13 лет | Козаки - Дочь Гаврила [2] |
05 | Скрипченко Григорий Гаврилов: 11 лет | Козаки - Сын Гаврила [2] |
06 | Скрипченко Дария Гаврилова: 8 лет | Козаки - Дочь Гаврила [2] |
07 | Скрипченко Григорий Гаврилов: 6 лет | Козаки - Сын Гаврила [2] |
08 | Скрипченко Иван Гаврилов: 3 года | Козаки - Сын Гаврила [2] |
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Источник
Индексация данных проведена Никитой Харченко

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